Azcón: “Defenderemos el trabajo de estos dos años”

Los partidos políticos calientan motores con las listas preparadas de cara al arranque de la campaña con la pegada de carteles el 23 de enero. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha participado este lunes en la campaña de concienciación para la adopción del Centro Municipal de Protección Animal de Zaragoza. Allí ha avanzado detalles sobre la campaña electoral para las elecciones del 8 de febrero.

Los populares defenderán lo conseguido durante estos dos últimos años en el Gobierno aragonés y marcarán una hoja de ruta para el futuro que permitirá aprovechar “el momento de oportunidades que vive Aragón” con los anuncios de inversión. “No podemos parar ahora”, ha asegurado el presidente.

Además, ha cargado contra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por su negativa a adelantar las elecciones y agotar la legislatura hasta 2027. Considera que, ante un bloqueo, es la única opción, tal y como ha hecho su Gobierno en nuestra comunidad. “Solo responde a intereses personales”, ha criticado.