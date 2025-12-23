Azcón: “VOX no me puede pedir lo que no puedo hacer”

El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, ha reiterado en una entrevista en Onda Cero Aragón que ante una hipotética negociación con VOX, tras las elecciones autonómicas del 8 de febrero, no cederá ante ninguna exigencia que quede fuera de la legalidad. Considera que debe haber un equilibrio entre ambos partidos y que la formación de Abascal “no puede pedir lo que no es de su competencia”. Por ejemplo, limpiar el cauce de los ríos sin el permiso de la Confederación Hidrográfica del Ebro o reforzar los cuerpos de seguridad, que depende del Ministerio del Interior.

Eso sí, Azcón asegura que “ser transparentes no es una línea roja”, en referencia al acuerdo alcanzado en la Comunidad Valenciana entre PP y VOX para investir al popular Juanfran Pérez Llorca. Allí, se comprometieron a desvelar la nacionalidad de las personas que comentan algún tipo de delito. Para Azcón, “no hay problemas en que se cuenten esos datos si son verdad”.

Además, Azcón ha animado a todos los aragoneses a movilizarse y acudir a las urnas, después de que en Extremadura la participación fuera la más baja de su historia con un 62%. Considera que son unas elecciones “importantes” en las que se debe refrendar “el momento de optimismo y progreso que vive Aragón”. También para reflejar lo que ocurre en el Gobierno de España.

La principal rival de Jorge Azcón en los comicios será la candidata socialista, Pilar Alegría, que ya está en precampaña. El presidente considera que la exministra “no es de fiar”, por eso rechazó acordar los presupuestos con el PSOE a pesar de su ofrecimiento. “Lo único que pretendía era ganar tiempo”, asegura el presidente.

De repetirse aquí en Aragón la debacle del PSOE en Extremadura, donde perdió 10 escaños con la consecuente dimisión de su candidato, Miguel Ángel Gallardo, Azcón considera que esa responsabilidad “deberá asumirla la propia Alegría” ante unas previsiones que tacha de “catastróficas”.