Ayuntamiento de Huesca y Gobierno de Aragón piden información sobre el embalse de Montearagón

El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Huesca se coordinan para impulsar la puesta en marcha del embalse de Montearagón, de cara a establecer los usos tanto de regadío como de abastecimiento de agua. Ambas instituciones han mantenido hoy un encuentro en el consistorio oscense en el que han abordado asuntos vinculados a la tubería de abastecimiento de Montearagón y los regadíos del Flumen.

Gobierno de Aragón y Ayuntamiento oscense solicitan información al Ministerio para concretar los destinatarios de esa agua procedente de Montearagón y en función de ello, realizar el correspondiente reparto económico. Lorena Orduna, alcaldesa de Huesca, ha destacado la importancia de este embalse para la ciudad y su entorno, al tiempo que ha reconocido seguir sin noticias por parte del Ministerio. Por su parte, la consejera de Agricultura, Arancha Simón, ha mostrado su apoyo a este proyecto para mejorar los regadíos y situar a Huesca como potencia en agroindustria.

Ha sido la primera visita de la consejera al consistorio donde, como parte del protocolo de recepción institucional, ha firmado en el Libro de Honor del Ayuntamiento.