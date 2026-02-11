Reserva hidráulica

Un dron permite a los bomberos revisar el estado del embalse de Montearagón

Las recientes lluvias sitúan los embalses del entorno de Huesca en elevados niveles de capacidad. Los embalses presentan altos porcentajes de agua embalsada tras las precipitaciones registradas en las últimas semanas, consolidando una situación favorable de disponibilidad de recursos hídricos. El Servicio de Bomberos de Huesca ha podido revisar el estado del embalse y la presa de Montearagón mediante el vuelo de un dron.

Redacción

Huesca |

Un dron permite a los bomberos revisar el estado del embalse de Montearagón
Un dron permite a los bomberos revisar el estado del embalse de Montearagón | Ayuntamiento Huesca

Las lluvias registradas desde comienzos de año han tenido un efecto muy positivo en la situación de los embalses del entorno de Huesca, que presentan actualmente niveles elevados de agua embalsada, mejorando de forma notable las reservas disponibles. El embalse de Montearagón se sitúa al 99,73 % de su capacidad, mientras que Arguis alcanza el 99,80 % y Vadiello el 86,24 %, datos que sitúan a los embalses en porcentajes elevados de capacidad tras las últimas precipitaciones. Por su parte, El Grado se sitúa en el 90,85 % de su capacidad y Mediano en el 62,63 %, manteniendo niveles elevados de agua embalsada.

De manera complementaria, y dentro de las labores habituales de prevención y seguimiento, el Servicio de Bomberos de Huesca ha realizado un vuelo de inspección con dron para revisar el estado del embalse y la presa de Montearagón, documentando desde el aire la situación actual tras el incremento de caudales registrado tras las lluvias. Estas actuaciones permiten disponer de una visión global del estado de los embalses y del comportamiento de los caudales.

Client Challenge

Las observaciones realizadas indican que la situación se mantiene estable, continuándose con la vigilancia de determinadas zonas sensibles, como el cauce del río Isuela o la Fuente de Marcelo, donde se han colocado avisos informativos para garantizar la seguridad de personas y animales.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer