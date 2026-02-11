Un dron permite a los bomberos revisar el estado del embalse de Montearagón

LEER MÁS El embalse de Almudévar no estará opereativo hasta dentro de dos años

Las lluvias registradas desde comienzos de año han tenido un efecto muy positivo en la situación de los embalses del entorno de Huesca, que presentan actualmente niveles elevados de agua embalsada, mejorando de forma notable las reservas disponibles. El embalse de Montearagón se sitúa al 99,73 % de su capacidad, mientras que Arguis alcanza el 99,80 % y Vadiello el 86,24 %, datos que sitúan a los embalses en porcentajes elevados de capacidad tras las últimas precipitaciones. Por su parte, El Grado se sitúa en el 90,85 % de su capacidad y Mediano en el 62,63 %, manteniendo niveles elevados de agua embalsada.

De manera complementaria, y dentro de las labores habituales de prevención y seguimiento, el Servicio de Bomberos de Huesca ha realizado un vuelo de inspección con dron para revisar el estado del embalse y la presa de Montearagón, documentando desde el aire la situación actual tras el incremento de caudales registrado tras las lluvias. Estas actuaciones permiten disponer de una visión global del estado de los embalses y del comportamiento de los caudales.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Las observaciones realizadas indican que la situación se mantiene estable, continuándose con la vigilancia de determinadas zonas sensibles, como el cauce del río Isuela o la Fuente de Marcelo, donde se han colocado avisos informativos para garantizar la seguridad de personas y animales.