El embalse de Almudévar no estará opereativo hasta dentro de dos años

"La puesta en marcha del embalse de Almudévar se prevé en un par de años". Así lo ha señalado la directora general del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Dolores Pascual, en la 27 jornada informativa de Riegos del Alto Aragón que se ha celebrado este jueves en Huesca.

Pascual ha calificado esta infraestructura como “una garantía para el sistema de Riegos del Alto Aragón, que se convertirá en uno de los sistemas de regadío más compactos de España”. La directora general de Miteco ha explicado que en estos momentos se está ejecutando la línea eléctrica que dará suministro para el bombeo y turbinado del agua en este embalse y que el plazo de electrificación puede alargarse dos o tres años.

Por su parte, el presidente de Riegos del Alto Aragón, José Antonio Pradas, confían en que los plazos se acorten. El convenio firmado establece un máximo de 36 meses, pero a Pradas le gustaría que se acelerase el proceso para tener cuanto antes el equipo de transformación y empezar con el protocolo de llenado de Almudévar.

La 27 jornada de Riegos del Alto Aragón , que se ha celebrado bajo el título, "Agua, agricultura y futuro”, ha sido clausurada por el consejero de Agricultura Javier Rincón quien se ha mostrado crítico con el afán por reducir dotaciones de agua a los regantes, cuando en un año como este, el Ebro ha vertido al mar más de 10.000 hm3.