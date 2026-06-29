Avanzan las obras en el Círculo Católico de Huesca con la vista puesta en 2027

Avanzan a buen ritmo las obras del yacimiento arqueológico del Círculo Católico de Huesca, las ruinas romanas descubiertas en el centro de la ciudad y que llevan 35 años ocultas en un garaje. Los trabajos de restauración y musealización tienen una inversión de un millón de euros financiados al 55% con fondos propios del Gobierno de Aragón y al otro 45% a través del Programa 2% Cultural del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Una actuación muy esperada para poner en valor uno de los espacios más importantes del patrimonio arqueológico de la ciudad tal y como ha señalado este lunes la alcaldesa Lorena Orduna en su visita al yacimiento acompañada de la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, y el director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Pedro Olloqui

Uno de los objetivos pasa por incrementar las visitas a la ciudad de Huesca pero la vicepresidenta y consejera de cultura, Mar Vaquero, ha destacado además el valor educativo y divulgativo. Además ha avanzado que todas las actuaciones tienen carácter reversible y no invasivo para poder seguir ahondando en estas excavaciones.

Detrás de esas obras están los arquitectos Pedro Bel y Humberto Bahillo quienes han reconocido la complejidad del trabajo principalmente por no poder sacar los restos fuera y tener que realizar todo el trabajo in situ. Un trabajo, han dicho, difícil y exigente pero dulce al mismo tiempo ya que están saliendo a la luz piezas y partes de la historia que no esperaban. La previsión es que el yacimiento del Círculo Católico se abra al público en 2027.