Restos arqueológicos

Avanzan las obras en el Círculo Católico de Huesca con la vista puesta en 2027

El yacimiento, con unos 900 metros de superficie excavada, lleva oculto en un garaje 35 años. Se encuentra en la ladera meridional del cerro donde se asentó la antigua Osca romana y comprende una ínsula o manzana romana que contiene restos de viviendas, un templo y una calzada que delimitaba el espacio original.

Redacción

Huesca |

Avanzan las obras en el Círculo Católico de Huesca con la vista puesta en 2027
Avanzan las obras en el Círculo Católico de Huesca con la vista puesta en 2027 | Gobierno de Aragón

Avanzan a buen ritmo las obras del yacimiento arqueológico del Círculo Católico de Huesca, las ruinas romanas descubiertas en el centro de la ciudad y que llevan 35 años ocultas en un garaje. Los trabajos de restauración y musealización tienen una inversión de un millón de euros financiados al 55% con fondos propios del Gobierno de Aragón y al otro 45% a través del Programa 2% Cultural del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Una actuación muy esperada para poner en valor uno de los espacios más importantes del patrimonio arqueológico de la ciudad tal y como ha señalado este lunes la alcaldesa Lorena Orduna en su visita al yacimiento acompañada de la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, y el director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Pedro Olloqui

Uno de los objetivos pasa por incrementar las visitas a la ciudad de Huesca pero la vicepresidenta y consejera de cultura, Mar Vaquero, ha destacado además el valor educativo y divulgativo. Además ha avanzado que todas las actuaciones tienen carácter reversible y no invasivo para poder seguir ahondando en estas excavaciones.

Detrás de esas obras están los arquitectos Pedro Bel y Humberto Bahillo quienes han reconocido la complejidad del trabajo principalmente por no poder sacar los restos fuera y tener que realizar todo el trabajo in situ. Un trabajo, han dicho, difícil y exigente pero dulce al mismo tiempo ya que están saliendo a la luz piezas y partes de la historia que no esperaban. La previsión es que el yacimiento del Círculo Católico se abra al público en 2027.

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