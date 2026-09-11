"He aportado estabilidad, algo que no habría sido posible con un gobierno PP-Vox"

Antonio Laborda, concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Huesca, ha valorado en Más de Uno Huesca el inicio del último curso de la legislatura. Considera que la política nacional está enturbiando la política local. Dice encontrarse muy centrado en su trabajo y su familia y que no se ha planteado todavía su futuro en la política municipal, ni si se presentará a las elecciones. Reconoce que el ámbito de la política local le gusta pero que antes que pertenecer a una sigla determinada lo que le preocupa es trabajar por tener una ciudad mejor.

En lo personal, afirma que ha sido una legislatura bastante mala: "He pensado en numerosas ocasiones dejar el Ayuntamiento pero por el compromiso que tengo con la ciudad he seguido hasta el final". Afirma sentirse orgulloso de su papel estos tres años ya que gracias a su apoyo al equipo de gobierno "se ha dado estabilidad al Ayuntamiento para que la ciudad avanzara y poder sacar adelante proyectos". "No me quiero imaginar lo que hubiese sido un gobierno PP-Vox. Seguramente la ciudad no habría contado ni con ordenanzas ni con presupuestos... No obstante no espera que nadie vaya a agradecerle su papel. "Hoy día nadie agradece nada y en política menos", afirma.

En opinión de Laborda, "la política local tiene que estar por encima de los partidos o las siglas porque de lo que se trata es de dar un servicio al ciudadano". Con respecto al equipo de gobierno, tal y como dijo en el Debate del estado de la ciudad, "no lo veo tan mal como el PSOE y Vox. De hecho no entiendo que Vox haga más oposición al PP que al PSOE".

Cree que la ciudad necesita un impulso demográfico. "Si logramos atraer más población, habrá más servicio y más industria. Es necesario un suelo asequible para pymes", asegura. En cuanto a vivienda, señala "los precios se han disparado a nivel nacional. Habría que apostar por la vivienda industrializada para abaratar costes y poder tener mayor oferta y así puedan controlarse los precios".

Asimismo, considera que Huesca es una ciudad bastante segura y, en este sentido ha puesto en valor el incremento de las plazas de policía local. "No obstante la polarización que vive la sociedad está creando problemas de seguridad", subraya.

Finalmente, Laborda apuesta por mejorar la micropolítica en la ciudad, "empezando por la limpieza, siguiendo por las reformas en los barrios, mejoras en el asfaltado y en aceras... Son cuestiones fundamentales para que los vecinos sientan que viven en una ciudad más acogedora".