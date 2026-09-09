"Es momento de comparar los anuncios de Orduna con los hechos"

El grupo municipal socialista arranca el curso político con responsabilidad e ilusión por el futuro de Huesca. Así lo ha señalado en Más de Uno Huesca la portavoz socialista Silvia Salazar, se ha referido a los "muchos anuncios realizados por la alcaldesa que se han quedado en anuncios".

"Creemos que ha llegado el momento de comparar los anuncios con los hechos porque gobernar no consiste solo en hacer promesas o presentar proyectos sino materializarlos", ha señalado. Para Salazar a veces se hacen anuncios "a bombo y platillo", como la calle Padre Huesca, "pero al final se pone de manifiesto que la gestión y el control de esa obra no estaba bien realizada".

En el plano urbanístico, recuerda que siguen pendientes obras en la calle Lanuza, el Plan de Asfaltado o la calle Desengaño, donde ha comenzado la peatonalización con protestas vecinales. Salazar ha insistido en que en uno de sus objetivos para este final de mandato es intentar que se cumplan los acuerdos plenarios. "Hay muchos por unanimidad que no se han llegado a poner en marcha, como la biblioteca del Perpetuo Socorro", indica.

Salazar ha recordado que el PSOE abstuvo con condiciones en los remanentes de abril para sacar adelante el plan de asfaltado y el plan de acerado, alertando de que los plazos administrativos de adjudicación y exposición pública corren prisa antes de que el proceso electoral paralice la actividad en marzo y abril. Tampoco se ha ejecutado el nuevo campo de fútbol 7 en la Ciudad Deportiva, un proyecto aprobado en pleno que mantiene a los menores compitiendo en campos de tierra.

Asimismo Salazar ha valorado la resolución judicial sobre el contencioso del sector de Harineras, donde los tribunales han dado la razón al PSOE. Ha insistido en que el propósito del recurso socialista siempre ha sido salvaguardar el suelo público destinado a la vivienda protegida. En esta línea, Salazar ha manifestado que, "de no haberse rectificado el acuerdo plenario unánime original, las 71 viviendas protegidas de Harineras ya se encontrarían en fase de desarrollo para dar respuesta a la demanda residencial en el municipio".

Salazar también ha criticado que durante los tres años del mandato de Orduna el diálogo con el equipo de gobierno ha sido escaso y que sólo han buscado al grupo socialista cuando el concejal no adscrito no les ha respaldado.