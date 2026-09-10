"Los oscenses merecen más que simples anuncios, ya tendrían que verse resultados"

El portavoz municipal de Vox, José Luis Rubió, ha señalado este jueves, en Más de Uno Huesca, que después de tres años de gobierno del PP, no hay resultados tangibles. "La ciudad es la misma que hace tres años con el gobierno socialista, las políticas son continuistas y no se han producido grandes cambios. Además, seguimos teniendo problemas de vivienda, de desarrollo y aparecen problemas nuevos con el incremento de la inseguridad", ha detallado Rubió.

"Quedan apenas nueve meses para las elecciones y ya tendrían que empezar a verse resultados. Los oscenses merecen más que simples anuncios", ha añadido. Para Rubió, el Ayuntamiento debería capitanear la política de vivienda para mejorar el acceso a la vivienda de los oscenses. "Existen mecanismos legales para hacerlo y solo hace falta voluntad", ha apuntado. Considera inexplicable que todos los partidos políticos en el Ayuntamiento y en las Cortes se opusieran a desarrollar vivienda en la Granja San Lorenzo. Además, critica que tampoco se implementan otras políticas de vivienda. "Las únicas viviendas que se construyen son viviendas libres con unos precios inalcanzables para la ciudadanía en general", ha señalado.

Por otro lado, Rubió ha alertado de la falta de oportunidades para los jóvenes, en cuanto a estudios, a la escasa atracción de empresas y generación de empleo pero también en lo que al ocio se refiere. Rubió plantea la ejecución del proyecto Huesca Ciudad Aeronáutica, utilizando el aeropuerto Huesca Pirineos, una de las infraestructuras más infrautilizadas. Además, en breve presentarán un Plan para la ciudad, con una hoja de ruta e iniciativas para el desarrollo empresarial, formativo, tecnológico y que no vayamos a remolque de ciudades limítrofes que captan toda nuestra riqueza.

Otro de los pilares prioritarios para Rubió es la seguridad ciudadana. "Nos tachan de alarmistas, pero la Huesca de hoy no es la Huesca de hace 10 años. Los datos revelan que hay un incremento de la criminalidad en la ciudad en un 19%", ha subrayado.