Protección Civil

Alerta naranja por lluvias intensas en la provincia de Teruel

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso naranja por fuertes lluvias en toda la provincia de Teruel, donde podrían caer hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. El aviso es desde las dos de la tarde y hasta la medianoche.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

La alerta por fuertes tormentas se centra principalmente en la provincia de Teruel
La alerta por fuertes tormentas se centra principalmente en la provincia de Teruel | Pixabay

La alerta es amarilla en el Pirineo oscense, comarcas del centro y sur de Huesca, Ribera del Ebro, Bajo Aragón, Gúdar y Maestrazgo. El Gobierno aragonés ha activado el Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PROCIFEMAR) y todos los efectivos del 112 están preparados para responder ante cualquier incidencia que pueda producirse. Las precipitaciones pueden provocar inundaciones en zonas bajas y crecidas en arroyos, barrancos y ramblas, por lo que se recomienda extremar la precaución.

La activación del PROCIFEMAR permite reforzar la vigilancia del episodio, anticipar la movilización de los recursos y mantener preparados los mecanismos de coordinación entre las administraciones y los diferentes servicios que forman parte del sistema aragonés de protección civil. La Agencia Estatal de Meteorología ha advertido de la posibilidad de chubascos fuertes o muy fuertes en el este peninsular, que podrían ir acompañados de tormentas, granizo y fuertes rachas de viento.

El 112 Aragón recomienda a la ciudadanía permanecer atenta a las predicciones meteorológicas y a los avisos oficiales, evitar desplazamientos innecesarios y no acercarse a cauces, barrancos, ramblas, torrentes o zonas que puedan inundarse. En caso de encontrarse en una zona expuesta, es importante localizar los puntos más elevados y dirigirse hacia ellos si aumenta el nivel del agua. Nunca se debe intentar atravesar a pie o en vehículo una zona inundada, un vado, un barranco o un tramo de carretera cubierto por el agua, ya que la corriente puede arrastrar tanto a las personas como a los vehículos.

Dentro de edificios y viviendas, se aconseja cerrar puertas, ventanas y salidas de ventilación, colocar los documentos importantes, los objetos de valor, el agua, los alimentos y los productos peligrosos en lugares elevados y desconectar el interruptor general de la electricidad si entra agua en el inmueble. No se debe bajar a sótanos, garajes o zonas subterráneas ni permanecer en plantas bajas si el nivel del agua comienza a aumentar.

Si se utiliza un vehículo, no debe estacionarse junto a ríos, barrancos, ramblas, torrentes o puentes. Ante lluvias intensas, se recomienda circular preferentemente por carreteras principales y autopistas, reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y, si la visibilidad es insuficiente, detenerse en un lugar seguro y señalizar correctamente la posición del vehículo.

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