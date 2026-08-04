El granizo provoca daños en el Melocotón de Calanda

Una fuerte granizada caída ayer por la tarde ha dejado importantes daños en los cultivos del Bajo Aragón. En apenas 15 minutos la piedra arrasó entre 650 y 800 hectáreas de melocotón, almendro y olivar.

Aunque las principales afecciones corresponden al melocotón de la Denominación de Origen Protegida de Calanda, con buena parte del producto ya embolsado para su recolección. El presidente del Consejo Regulador, Ramón González, ha indicado que "en muchas fincas los daños serán del cien por cien".

González ha lamentado, además, que la tormenta se haya producido a estas alturas de la campaña, "cuando ya está todo el gasto hecho".