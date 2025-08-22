Los fruticultores denuncian que el melocotón se vende por debajo del coste de producción

La unión agraria UAGA denuncia que el melocotón amarillo se está vendiendo por debajo del coste de producción. Los fruticultores señalan a las grandes cadenas de supermercados y reclaman sanciones más altas por incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria. Desde la organización critican que las grandes superficies están compitiendo a precios bajos también con la sandía y el melón, vendiendo a pérdidas.

Al agricultor le cuesta unos 44 céntimos producir un kilo de melocotón o nectarina, sin contar la mano de obra ni la salida de la cooperativa, mientras que las liquidaciones se sitúan en los 40 céntimos el kilo. "Se queda muy floja en su aplicación esta ley de la cadena, porque las sanciones que impone a las distribuidoras que incumplen la normativa son muy bajas para el volumen de negocio que se maneja, y luego no hay una compensación para el productor que sufre estas pérdidas", dice el responsable del Sector Fruta de UAGA, Alfredo Sanjuán.

Desde UAGA no solo reclaman al Ministerio de Agricultura un endurecimiento de estas sanciones, sino que denuncian malas prácticas en el sector. "Vemos que hay fruta que para nosotros no entraría en el mercado, y sin embargo sí que se comercializa. Y nosotros vemos cómo las liquidaciones en muchas ocasiones se nos descuenta por las mermas de esa fruta que en teoría no es comercializable, y vemos que sí que se está comercializando".

"Nosotros entendemos que una alimentación segura y de calidad no debe ser un artículo de lujo, debe ser accesible a la gente y no creemos tampoco que deba tener unos precios desorbitados, pero tampoco puede ser un producto reclamo ni una especie de anuncio para los clientes y se ponga en riesgo desde el sistema alimentario hasta las explotaciones de agricultores", concluye Sanjuán.