Aínsa pide también al Gobierno de Aragón la declaración de zona tensionada

El Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe pide al Gobierno de Aragón que inicie de manera urgente los trámites para declarar el municipio como zona de mercado residencial tensionado. Así lo aprobó el pleno de Aínsa-Sobrarbe celebrado este miércoles. Enrique Pueyo, alcalde de la localidad, pide al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que aplique el Plan Estatal de Vivienda para poder acceder a nuevas líneas de ayudas estatales y autonómicas vinculadas a vivienda asequible, rehabilitación y alquiler social”.

Desde el propio consistorio ya se han puesto en marcha medidas de su competencia, como la regulación de viviendas de uso turístico, el incremento del IBI a las viviendas permanentemente desocupadas, la rehabilitación de casas de titularidad municipal para nuevos habitantes o la cesión al Gobierno de Aragón de un millón de euros y una parcela de su propiedad para construir vivienda pública.

Junto a la demanda de declaración de zona tensionada, el ayuntamiento de Aínsa solicita al Gobierno de Aragón la elaboración de un estudio específico sobre la evolución de los precios de alquiler y compraventa, disponibilidad de vivienda habitual y efectos de la presión turística en el municipio. El Ayuntamiento de Biescas fue el primero de la provincia en pedir al Gobierno de Aragón que inicie la tramitación para declarar este municipio como zona tensionada, petición a la que ahora se suma Aínsa. Pueyo confía que sean más los que alcen la voz próximamente ante esta situación que ya es insostenible.