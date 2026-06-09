Agotados los abonos del SoNna para los conciertos de la Cartuja

El festival SoNnaha vendido en apenas tres semanas los 250 abonos emitidos para los conciertos de Pablo López y Luz Casal en la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes de Sariñena, que supondrán la clausura del certamen los días 11 y 12 de septiembre. Por separado, ambos están cerca del millar de entradas vendidas. Además, las 500 invitaciones para el concierto inaugural de Raül Refree y El Niño de Elche en el CDAN el 4 de julio también se han agotado. Sin duda, esta séptima edición del Festival Sonidos en la Naturaleza, SoNna Huesca 2026, va camino de convertirse en una edición histórica, dado el ritmo de retirada de invitaciones, bastante superior al de ediciones anteriores.

En el goteo de retirada de invitaciones (de 1 y 3 euros) destacan sobre todo los conciertos que ya han superado el centenar de espectadores en espacios de entre 200 y 350 de aforo: los de Diego Guerrero y Muerdo en Alquézar el 5 de julio, los Hermanos Cubero en Ordovés el 31 de julio, Gilipojazz en la Bodega Edra de Ayerbe el 7 de agosto o el de Joan Miquel Oliver en la ermita de San Medardo de Benabarre el 9 de agosto, con más de 130 entradas vendidas.

SoNna Huesca en Spotify

Como novedad de esta séptima edición, la organización del Festival Sonidos en la Naturaleza ha preparado una lista pública de reproducción de Spotify a la que se puede acceder desde los perfiles de Instagram y Facebook. Todavía no aparece indexada en las búsquedas de Spotify, algo que tendrá que esperar a que la lista se consolide con seguidores, interacción y antigüedad. En esa lista, el usuario podrá escuchar varios temas de cada uno de los grupos incluidos en el SoNna Huesca 2026. En total, son 65 temas o canciones, que resumen la parte musical de la séptima edición del certamen.

Más que música

Aunque el SoNna Huesca es un festival eminentemente musical, el certamen de la Diputación Provincial de Huesca siempre apuesta por otras disciplinas. En esta ocasión, el fin de semana del 22 y 23 de agosto estará dedicado al circo contemporáneo con la compañía vasca La Trapecionista y su espectáculo Zuhamu en el bosque de Castejón de Sos. Al día siguiente será el turno de la compañía vascocatalana Kankarro en la ermita de La Ganza, en Calasanz (Peralta de Calasanz).