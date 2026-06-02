Entradas agotadas para Dani Fernández y Hens en Pirineos Sur

La jornada del sábado 18 de julio de Pirineos Sur 2026 acaba de colgar el cartel de “entradas agotadas”. Hens y Dani Fernández actuarán ante un anfiteatro completo en el escenario flotante de Lanuza, consolidando esta cita como una de las más esperadas de la XXXIII edición del Festival Internacional de las Culturas.

El sold out confirma el gran interés que está despertando la programación de este año, especialmente entre el público más joven y generacional. Dani Fernández, uno de los artistas más populares del pop nacional actual, llegará a Lanuza en un momento de plena conexión con el público, acompañado por Hens, referente de una nueva escena que cruza pop, sonidos urbanos y una forma directa de narrar inquietudes.

Además, Pirineos Sur cuenta ya con otras jornadas próximas a agotar entradas. La noche del jueves 16 de julio, con Sanguijuelas del Guadiana y La M.O.D.A., dispone de las últimas localidades a la venta, así como el jueves 23 de julio, con Carlos Ares, Valeria Castro y Ester Vallejo. Las entradas para estas fechas, así como para el resto de la programación, continúan disponibles en la web del festival www.pirineos-sur.es.

El anfiteatro natural y el escenario flotante de Pirineos Sur emergerán de nuevo de las aguas del pantano de Lanuza para convertirse en el gran escenario que reunirá este verano a figuras internacionales, artistas consolidados y nuevas voces del panorama musical. La edición de 2026 arrancará el jueves 9 de julio con José González y Rufus Wainwright, y continuará ese primer fin de semana con Nacho Vegas y Suede; Los Planetas y Christina Rosenvinge; y Bomba Estéreo junto a Alex Serra & Totidub, que cerrarán el domingo 12 de julio. Del 16 al 19 de julio, el festival combinará propuestas generacionales y sonidos muy diversos. El jueves 16 será el turno de Sanguijuelas del Guadiana y La M.O.D.A.; continuando el fin segundo fin de semana propuestas como Judeline, Samuraï y Elem; Hens y Dani Fernández (con todas las entradas ya agotadas); y el domingo 19 el escenario acogerá a Rubén Blades junto a la Roberto Delgado Big Band, Monsieur Periné y Melanie Santiler. Ya en la recta final, del 23 al 26 de julio, Pirineos Sur reunirá a Carlos Ares, Valeria Castro y Ester Vallejo; el homenaje al 30 aniversario de Omega, con Lagartija Nick y Kiki Morente, junto a Jorge Drexler y Lorena Álvarez; Lia Kali, Chambao y Jimena Amarillo; y ETS y La Fúmiga, que pondrán el cierre el domingo 26 con una gran celebración colectiva.

Un cartel que vuelve a combinar estilos, generaciones y procedencias para reforzar la identidad diversa de Pirineos Sur y convertir cada jornada en una experiencia única en uno de los enclaves más especiales del calendario musical. El festival llega, además, tras un año especialmente significativo, en el que ha sido distinguido como Mejor Festival de Formato Medio de España en los Iberian Festival Awards, Mejor Proyecto Cultural de Aragón en Lo Mejor de la Cultura 2025, Medalla al Mérito Turístico de Aragón 2025 y Destino Musical del Año en los TIIM Awards. Las entradas para la XXXIII edición continúan a la venta en la web oficial del festival, www.pirineos-sur.es. Además, para facilitar la asistencia en familia, los conciertos cuentan con un cupo limitado de entradas a 10 euros para menores de 11 años. Estos tickets incluyen también el acceso a las sesiones de dj de cada noche, que se prolongarán hasta las 4.30 h, salvo los domingos, que finalizarán a las 2.00 h. Asimismo, es posible adquirir en la web del festival y en taquilla los tickets exclusivamente para las fiestas post-concierto, con un precio de 12 euros con consumición incluida.

También están disponibles las lanzaderas para acceder al recinto, ya que no es posible llegar con vehículos a motor con el objetivo de cuidar del entorno. Este año, como novedad, a las habituales paradas de Formigal y Sallent de Gállego, se suman Sabiñánigo y Biescas. Toda la información en: https://pirineos-sur.es/info-practica/como-llegar.