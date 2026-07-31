Agosto arrancará con 440.000 desplazamientos en las carretas aragonesas

La Dirección General de Tráfico prevé 440.000 desplazamientos desde este viernes y hasta el domingo en las carreteras aragonesas. Serán largos recorridos con salida desde las ciudades con destino a zonas de costa y de montaña. Para facilitar la movilidad y la fluidez se contará con un despliegue máximo de medios humanos y también tecnológicos como drones.

El subjefe provincial en la Dirección General de Tráfico, Lorenzo Domingo, recuerda respetar la velocidad y las medidas de seguridad. También disponer de la baliza V-16 por si se sufre un accidente. Además, recomienda evitar las franjas de mayor afluencia en las carreteras.

Los horarios en los que se espera una mayor intensidad de tráfico son: de 16.00 a 21.00 horas el viernes 31 de julio, de 10.00 horas a 14.00 horas el sábado 1 de agosto y de 18.00 a 21.00 horas el domingo 2 de agosto.

Un periodo en el que se espera que coincidan en las carreteras movimientos de vehículos por el comienzo de las vacaciones de agosto junto a aquellas personas que finalizan las vacaciones de julio. Además, también habrá que tener en cuenta los desplazamientos habituales de fin de semana.

Para evitar una saturación excesiva en las carreteras se ha restringido la circulación de transportes especiales y mercancías peligrosas, así como aquellos vehículos especiales que no precisen autorización complementaria como maquinaria de servicio automotriz y grúa de elevación el sábado 1 de agosto de 8 a 15 horas y durante la mayor parte del domingo 2 de agosto de 8 a 24 horas.