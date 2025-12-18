Abre al tráfico el puente de Azaila que se llevó la riada

El puente de Azaila ha abierto hoy al tráfico tras permanecer seis meses en obras debido al desbordamiento del río Aguasvivas el pasado mes de junio.

La riada se llevó por delante la infraestructura, y desde entonces el tráfico en este punto de la N232 se ha regulado a través de un semáforo que daba paso alternativo a los conductores. El alcalde de Azaila, Adolfo Tesán, confía en que "a partir de ahora se solucionen los continuos retrasos en la circulación que vienen arrastrando desde hace meses".

Las obras de reconstrucción del puente de Azaila han supuesto una inversión de 850.000 euros.