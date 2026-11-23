Estas son las actividades organizadas por la Fundación Ibercaja del 23 al 29 de noviembre de 2026.
Conferencias
- "La expedición Malaspina: ciencia española alrededor del planeta". Lunes, 23 de noviembre, 18:30 h. Conferencia enmarcada dentro del ciclo “Expediciones que cambiaron el mundo”. Organizado por la Fundación Ibercaja y la Sociedad Geográfica Española, presenta un recorrido por algunas de las expediciones más significativas vinculadas a nuestra historia. Imparte Lola Higueras, americanista, Catedrática de Arte Buceadora, Arqueóloga Naval y Subacuática. Directora Técnica del Museo Naval de Madrid hasta su jubilación en 2005. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008. Zaragoza.
- "Goya, testigo de un tiempo convulso". Martes, 24 de noviembre, 18.30 h. Nuestras biografías no dependen sólo de las habilidades que podamos poseer, muy importante también son las circunstancias del tiempo que nos ha tocado vivir. En el caso de Francisco de Goya, ese “tiempo” fue muy convulso. Imparte José Manuel Sánchez Ron, miembro de la Real Academia Española, en la que ocupa la silla “G”, y académico correspondiente de la Real academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Museo Goya. Fundación Ibercaja - Museo Camón Aznar. Calle de Santiago, 28. 50003 Zaragoza.
- "Martes de libros con Alejandro Palomas". Martes, 24 de noviembre, 19 h. Fundación Ibercaja presenta un nuevo encuentro de Martes de Libros con el escritor Alejandro Palomas, Premio Nadal 2018, que nos acercará a su última novela, Casa, una historia sobre el amor entre generaciones, los vínculos familiares y la belleza de las pequeñas cosas. El escritor estará en conversación con la periodista Adriana Oliveros. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Economía doméstica: Goya y el dinero". Miércoles, 25 de noviembre, 18:30 h. Este ángulo de observación ayuda a entender mejor una personalidad singular, que rehúye el tópico y la mirada superficial. En Goya, la capacidad creativa nunca le da la espalda a las prosaicas circunstancias que impone la economía familiar. Imparte José Luis García Delgado, catedrático de Economía Aplicada, Académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Museo Goya. Fundación Ibercaja - Museo Camón Aznar. Calle de Santiago, 28. 50003 Zaragoza.
- "Frente a las nuevas adicciones: informar para prevenir". Jueves, 26 de noviembre, 19 h. Conferencia enmarcada dentro del ciclo Desafíos docentes que organiza Fundación Ibercaja junto con la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. El ciclo pretende la divulgación del conocimiento de las emociones y los avances en neurociencia, como base de una educación permanente que contribuya a mejorar nuestra sociedad. Imparte Jesús Cortés, Policía Nacional, miembro de la Delegación de Participación Ciudadana. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
Congresos y jornadas
- "I Congreso de vehículo autónomo y conectado". Martes, 24 y miércoles, 25 de noviembre. Los días 24 y 25 de noviembre, Mobility City, en Zaragoza, acogerá AUCON 2026, el I Congreso de Vehículo Autónomo y Conectado, un encuentro que reunirá a los principales agentes del sector para analizar cómo la conducción autónoma, la conectividad, la inteligencia artificial y la digitalización están transformando la movilidad. Para consultar la totalidad del programa, AUCON 2026 - Vehículo autónomo y conectado Mobility City. Plaza Lucas Miret, s/n. 50018, Zaragoza.
- "I Jornadas sobre Aragón en su historia: proyección nacional e internacional". Miércoles, 25 y jueves, 26 de noviembre. Estas jornadas, auspiciadas por la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País pretende ofrecer una visión panorámica de la estructura política de la Corona de Aragón; de algunos episodios o problemas principales de la historia de Aragón en España, junto a su proyección internacional en las Edades Media y Moderna en el Mediterráneo (Italia y Grecia) y en las relaciones con Europa (Unión Europea), y Estados Unidos, en las Edades Moderna y Contemporánea. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Hackathon Ciudades y movilidad sostenible". Jueves, 26 de noviembre, 9.15 h. Fundación Ibercaja presenta, dentro del ciclo “Un Aragón de novela”, la conferencia “Aragón legendario: brujas, encantarias y seres mágicos”, a cargo del escritor e investigador José Antonio Adell, una invitación a descubrir el extraordinario universo de mitos, leyendas y tradiciones que forman parte del patrimonio cultural aragonés. El acto estará presentado por la escritora, Isabel Abenia. ETOPÍA. Centro de emprendimiento e innovación. 50003 Zaragoza.
Actividades culturales
- "Concierto Laura Blossom. Re-Cordis". Viernes, 27 de noviembre, 19 h. Fundación Ibercaja Actur te trae un show con alma, que llega al corazón de todos. Música y palabra se funden para transitar por las vivencias que nos definen como seres humanos. Sobre todo será un recorrido por las emociones más profundas con una cuidada selección de canciones en español. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza.
- "Presentación de libro: Las cazuelas de mis abuelas". Viernes, 27 de noviembre, 19.30 h. En esta presentación, la ilustradora Cris Cuartero compartirá el origen del libro, las historias de sus abuelas y el proceso de recopilación de las recetas. También contará cómo transformó esa memoria familiar en imágenes y cómo desarrolló el proyecto de ilustración. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. Zaragoza.
Exposiciones
- "Museo Goya. Fundación Ibercaja-Camón Aznar". De martes a sábado de 10 a 20 h. Domingos y festivos de 10 a 14 h. Lunes cerrado. El Museo Goya. Fundación Ibercaja - Museo Camón Aznar reabre sus puertas iniciando una nueva etapa tras su proceso de renovación. Tras el proyecto de ampliación, el Museo Goya cuenta con 4.661 metros cuadrados, mayor espacio para las exposiciones temporales y una reformulación de las estancias. El nuevo espacio está definido por una nueva entrada desde la calle Santiago, una imponente fachada inspirada en las Estampas de Goya y una terraza con vistas privilegiadas a la Basílica del Pilar. Entre las novedades destaca la creación del Centro de Estudios Francisco de Goya y todo el acompañamiento a la Colección de Fundación Ibercaja a través de experiencias inmersivas, realidad virtual y recursos interactivos que permitirán descubrir la obra de Goya desde nuevas perspectivas. Museo Goya. Fundación Ibercaja - Museo Camón Aznar. Calle de Santiago, 28. 50003 Zaragoza.
- "Solo Goya. El arte de ver". Del 09 de octubre de 2026 al 10 de enero de 2027. De martes a sábado de 10 a 20 h. Domingos y festivos de 10 a 14 h. Lunes cerrado. El Museo Goya. Fundación Ibercaja-Camón Aznar te presenta la exposición Solo Goya. El arte de ver. La muestra representa una mirada al conjunto de la trayectoria de Francisco de Goya, más allá de la imagen del artista sombrío-asociada a los Desastres de la guerra o las Pinturas negras. Sus frescos, retratos, cartones para tapices y demás obras revelan también una profunda capacidad crítica ante la sociedad, la política, la religión y los propios medios de representación. Museo Goya. Fundación Ibercaja - Museo Camón Aznar. Calle de Santiago, 28. 50003 Zaragoza.
- "Pintores románticos ingleses en la España del siglo XIX". El Palacio de Larrinaga de Fundación Ibercaja reabre sus puertas al público a través de visitas guiadas con una propuesta excepcional: la exposición Pintores románticos ingleses en la España del siglo XIX, una muestra que invita a descubrir, al mismo tiempo, la belleza de este singular espacio patrimonial y la fascinación que despertó España en la mirada de los artistas británicos del XIX. Fundación Ibercaja Palacio de Larrinaga. Miguel Servet, 123. 50013, Zaragoza. Consultar horarios de visitas guiadas.
- "El arte que no pidió permiso". Del 27 de octubre al 10 de enero de 2027. De las calles a los museos. Una exposición extraordinaria que reúne a grandes referentes internacionales del arte urbano. Fundación Ibercaja presenta en la sala de exposiciones del Patio de la Infanta El arte que no pidió permiso, una exposición excepcional que reúne a algunas de las figuras más influyentes del arte urbano, artistas de gran reconocimiento internacional cuyas obras forman parte de importantes museos y colecciones de todo el mundo. Banksy, Keith Haring, Blek le Rat, SEEN, BLADE, Lady Pink, Felipe Pantone o Vhils son algunos de los grandes nombres presentes en esta muestra. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza. En horario de apertura del centro.
- "Mercedes-Benz. Motorsport. El espíritu de las Flechas de Plata". Desde el 26 de marzo de 2026 hasta el 30 de enero de 2027. Mobility City trae de la mano de Mercedes - Benz la evolución del monoplaza de competición, pasando desde los años 30 hasta la actualidad. Por primera vez, el Mercedes - Benz Museum abre sus puertas más allá de Stuttgart, para poder disfrutar en España algunas de sus mejores piezas. Mobility City. Plaza Lucas Miret, s/n. 50018, Zaragoza. De martes a sábado de 10 a 14 h y de 16 a 20 h. Domingos y festivos de 10 a 14.
- "Pintura en Presente". Del 30 de octubre al 12 de diciembre de 2026. Con motivo de su 150 aniversario, Fundación Ibercaja organiza la exposición Pintura en Presente. 150 años impulsando el talento, que reúne una cuidada selección de obras premiadas y seleccionadas a lo largo de todas las ediciones del Premio Fundación Ibercaja de Pintura Joven. Pintura en Presente ofrece una mirada a la diversidad, fuerza y dinamismo de la pintura actual, reflejada en distintos lenguajes y sensibilidades artísticas. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006, Zaragoza. De lunes a viernes de 8.30 a 20.30 h y sábados de 9 a 14 h.