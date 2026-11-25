218 mujeres están activas en la provincia de Teruel en el sistema Viogen de seguimiento de casos de violencia de género, lo que supone un 23% más que el año pasado.

Lo ha indicado el Subdelegado del Gobierno en Teruel, Enrique Gómez, tras el minuto de silencio y la lectura del manifiesto que se ha realizado esta mañana a las puertas de la institución con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. De ellas, 36 disponen del teléfono ATENPRO, que permite recibir asistencia, y cuatro cuentan con el sistema COMETA, una pulsera geolocalizada que lleva el agresor para controlar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento.

Este miércoles también se han realizado actos institucionales en ayuntamientos de la provincia y en la Diputación de Teruel.