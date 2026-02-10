El Real Zaragoza arranca la semana con una decena de bajas

No se despeja por el momento la enfermería en el Real Zaragoza, que ha comenzado la semana de nuevo con un demasiado amplio número de inquilinos. En el entrenamiento de este martes, hasta nueve futbolistas se han mantenido al margen del grupo, aunque el técnico, Rubén Sellés, confía en recuperar a tres para acudir a la cita decisiva frente a la Cultural Leonesa.

Por posiciones, han estado ausentes los defensas Pablo Insua y Carlos Pomares, con opciones de regresar a la citación para el primero. En la medular, Keidi Bare, Toni Moya y Raúl Guti, quienes no estarán en el Reino de León. Ya en la parcela ofensiva, Kenan Kodro, Sinan Bakis, Dani Gómez y Cumic, contando los dos últimos con alternativas reales para entrar en la lista.

Son nueve futbolistas a los que habría que sumar un décimo, El Yamiq, quien vio la tarjeta roja directa en el descuento del choque frente al Eibar en el Ibercaja Estadio. El club ha presentado alegaciones al Comité de Competición y espera la sanción al internacional marroquí.

Todo en una semana donde tanto Real Zaragoza como Cultural Leonesa han clamado contra los arbitrajes, en el caso de los maños con un vídeo emitido por el club con el director general, Fernando López, al habla. Los leoneses, en su caso, con un comunicado.