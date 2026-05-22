Esta es la tendencia en Lunas de Miel para 2026

Al pensar en la Luna de Miel muchos novios buscan un destino que se único, que suponga uno de sus viajes más inolvidables. Es uno de los aspectos a los que se dedica una parte importante de la organización en lo que gira a una boda. Bien lo sabe la viajera y fotógrafa Beatriz Pitarch que ha realizado una lista de destinos preferidos por los novios a los que ella fotografía en el día más importante de su vida.

Por un lado, como indica Beatriz Pitarch están los destinos de aventura como los safaris. Kenia y Tanzania están en el top 10. El Serengueti es una de las zonas escogidas ya que se pueden encontrar los cinco grandes animales: el león, leopardo, búfalo, elefante africano y rinoceronte. Y si coincide con la migración de los ñus, será uno de los momentos mágicos en la vida de los novios. En las lunas de Miel estos destinos suelen terminar en una isla paradisiaca como es Zanzíbar con sus aguas turquesas.

Hay parejas que lo que les gusta es disfrutar de la playa y entre las favoritas para este tipo de viaje, como constata Pitarch, están las Maldivas donde se puede practicar snorkle o callejear por Malé, su capital. Suele ser un destino que se combina con otros destinos que ofrecen un gran contraste como India o Sri Lanka. Otra isla muy solicitada es Bora Bora, conocida como la “perla del Pacífico”.

Quienes prefieran callejear y disfrutar de grandes ciudades, el destino que se ha puesto de moda desde hace unos años es Japón. Un viaje de, como mínimo, dos semanas en el que disfrutar de Kioto, Tokio, el Monte Fuji o de experiencias como el anime. En esta ocasión, quienes alargan el viaje lo suelen a hacer a Bali. Una isla en la que no sólo hay playa sino también rincones muy especiales como Ubud o el bosque de los monos.

Entre las tendencias que ha recogido Beatriz Pitarch también destaca un clásico, Nueva York y Riviera Maya o países europeos. Este año, es tendencia visitar las Islas Griegas, desde Santorini a Mikonos, Creta, Karfú o Milos.