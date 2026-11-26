En función de este galardón, el desengrasante El Milagrito incorporará durante todo el año 2027 la etiqueta identificativa como ganador del Trofeo del Hogar, tanto en los productos comercializados en el territorio nacional como en aquellos destinados a su distribución fuera de nuestras fronteras. Se trata de un reconocimiento que tiene un gran valor añadido para la compañía, al ser los propios consumidores quienes, a través de encuestas y pruebas de producto a ciegas, avalan su calidad, eficacia y satisfacción de uso.

El Trofeo del Hogar es una marca colectiva que distingue productos relacionados con el sector de la limpieza, el pequeño y gran electrodoméstico y el menaje del hogar. Su metodología se fundamenta en la valoración directa de los consumidores mediante pruebas de producto, tanto en el entorno doméstico (home test) como en espacios de evaluación específicos (hall test). Durante este proceso, los productos son sometidos a un examen de calidad que analiza su comportamiento y el grado de satisfacción que generan. Las evaluaciones se realizan sin referencias de marca, con el objetivo de que la opinión de los participantes se centre exclusivamente en la experiencia de uso, la eficacia y las prestaciones del producto. Todo el procedimiento cuenta con la supervisión de un laboratorio especializado. El proceso de evaluación se lleva a cabo conforme a las normas internacionales ISO 4121 e ISO 11136, que aportan rigor científico y metodológico al proceso de selección.

El distintivo se concede al producto que alcance los niveles de satisfacción establecidos y obtenga las puntuaciones correspondientes conforme a los criterios del sistema de evaluación. De ahí que, para El Milagrito Industrias Químicas, este galardón represente mucho más que una etiqueta: supone el respaldo de quienes utilizan el producto y conocen de primera mano sus resultados.

La incorporación del sello Trofeo del Hogar 2027 al Desengrasante El Milagrito, su producto más vendido, durante el próximo año permitirá trasladar ese reconocimiento directamente al consumidor en el punto de venta, reforzando la confianza en la marca y aportando un elemento diferenciador frente a otras alternativas del mercado.

Además de su valor como aval de calidad y eficacia, el distintivo constituye una importante herramienta de comunicación y marketing. Contribuye a potenciar la imagen de marca, refuerza su posicionamiento y favorece tanto la prueba como la decisión de compra. Asimismo, proporciona argumentos diferenciadores a los equipos comerciales y de venta.

Su presencia en el etiquetado de los productos destinados a los mercados internacionales permitirá también proyectar este reconocimiento más allá de España, dando visibilidad al respaldo obtenido por El Milagrito entre los consumidores.

Respaldo a toda una trayectoria

La directora general de El Milagrito, María Castro Molera, ha expresado su satisfacción por la concesión de este galardón y ha destacado la importancia que tiene para todo el equipo de la compañía: “Estamos muy satisfechos y orgullosos por recibir este reconocimiento. Es un premio especialmente bonito porque lo otorgan los propios consumidores a través de sus valoraciones y encuestas. Para nosotros no es solo un reconocimiento a un producto, sino a una apuesta profesional y a toda la trayectoria de nuestra marca”.

Desde El Milagrito se recibe este distintivo como un impulso para continuar trabajando en la calidad, la eficacia y la satisfacción de quienes confían diariamente en sus productos. Un respaldo que refuerza el compromiso de la marca con los consumidores y que, durante todo 2027, estará presente en su desengrasante tanto en España como en los mercados de todo el mundo.