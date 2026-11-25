El abogado penalista Mustafa Ortega Molina ha sido distinguido con el Premio Nacional de Ley 2026 en la categoría de Derecho Penal, concedido en el marco de la IX Edición de los Premios Nacionales de Ley Siglo XXI, celebrada el viernes 13 de noviembre. El reconocimiento supone su segundo galardón consecutivo, después de recibir en 2025 el premio en la categoría de Derecho Internacional, y pone en valor la trayectoria del fundador y director de M Abogados, despacho de abogados penalistas con presencia en Sevilla, Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga.

La distinción llega tras más de una década de desarrollo profesional de un proyecto jurídico fundado en 2015, que ha evolucionado desde la defensa penal hasta incorporar una destacada dimensión internacional. Su actividad abarca procedimientos ante diferentes órganos judiciales, incluidos asuntos relacionados con la Audiencia Nacional, extradiciones y detenciones internacionales.

De un campamento de refugiados a la abogacía penal

Detrás de la trayectoria profesional de Mustafa Ortega Molina existe una historia personal que ha influido directamente en su manera de entender la justicia. Nació en un campamento de refugiados, llegó a España con apenas cuatro años y creció en un entorno social complejo, marcado por circunstancias que terminarían condicionando su vocación.

A los 16 años regresó al campamento donde había nacido. Aquella experiencia supuso un punto de inflexión y dio origen a una promesa personal: aspirar siempre a la excelencia, independientemente de las dificultades del entorno.

En una entrevista publicada por Forbes en 2025, el abogado reflexionaba sobre esa influencia: «Como decía Ortega y Gasset, "yo soy yo y mis circunstancias", y lo cierto es que mis circunstancias han marcado profundamente no solo mi vida, sino también mi forma de entender y ejercer la profesión».

Esa perspectiva constituye uno de los pilares de M Abogados, despacho que defiende una práctica jurídica basada en el rigor técnico, el respeto a la dignidad de las personas y la protección de los derechos fundamentales.

Una década de especialización en defensa penal

Colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla desde 2017, Ortega Molina ha desarrollado su actividad como abogado penalista en procedimientos de distinta naturaleza y complejidad.

M Abogados ofrece defensa penal durante todas las fases del procedimiento judicial, desde la asistencia al detenido y la instrucción hasta el juicio oral y la interposición de recursos.

Entre sus principales áreas de actuación figuran los delitos contra la vida, los delitos sexuales, el tráfico de drogas, los delitos contra la libertad, la violencia de género y la ciberdelincuencia. El despacho también presta asesoramiento en compliance penal para empresas, orientado a la prevención de riesgos y al cumplimiento normativo.

Su metodología se fundamenta en una estrategia de defensa caso a caso, atendiendo a las circunstancias particulares de cada procedimiento y garantizando principios esenciales como la presunción de inocencia y el derecho a una defensa efectiva.

Presencia nacional e internacional de M Abogados

La proyección de M Abogados en distintas ciudades españolas ha reforzado su especialización en derecho penal internacional, especialmente en procedimientos vinculados con la Audiencia Nacional.

Entre sus ámbitos de intervención destacan las extradiciones, las órdenes europeas de detención y entrega y las detenciones internacionales, procedimientos que requieren conocimientos específicos y coordinación jurídica entre distintas jurisdicciones.

La actividad internacional de M Abogados no se limita a Estados Unidos. El despacho lleva casos en prácticamente todo el continente europeo, incluidos Países Bajos, Francia, Bélgica, Alemania e Italia, así como en África y América. También trabaja en Miami y cuenta con presencia en Sevilla, Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga.

Rigor jurídico y mirada humana, las claves de su trayectoria

El reconocimiento de 2026 se suma al obtenido en 2025 en Derecho Internacional y al Premio Toga de Oro a la Excelencia Jurídica 2026 en Derecho Penal. Estas distinciones reflejan la evolución del despacho y su especialización en asuntos penales de alcance nacional e internacional.

Para Mustafa Ortega Molina, el ejercicio de la abogacía exige combinar preparación jurídica y sensibilidad hacia las circunstancias personales de quienes afrontan un procedimiento penal.

«Nuestra misión no es solo jurídica, es una misión ética», afirmó en Forbes en 2025.

Una filosofía que, más de diez años después de la fundación de M Abogados, continúa definiendo su actividad profesional: rigor jurídico y mirada humana.