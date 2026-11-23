Según ha detallado en un audio emitido a los medios, mientras se ejecutan las pantallas del túnel y el desvío de conducciones, la circulación tendrá doble sentido para vehículos y autobuses por periodistas Juan Carlos Vélez Ruiz, Sánchez Pizjuán y Manuel Blazco Garzón y hacía Juventudes Musicales y la Ronda Urbana Norte en sentido contrario.

"Desde el Ayuntamiento agradecemos la colaboración y comprensión a residentes y trabajadores de la zona. Esta obra del metro tan necesaria avanza conforme a lo previsto y transformará la movilidad de Sevilla", ha concluido el delegado.