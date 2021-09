El reto de Camarasa tras un año en blanco

El Betis ha decidido dejar a Camarasa fuera de su lista A para la Europa League, una decisión que asume con naturalidad el jugador. "Quería ayudar desde ya en todas las competiciones, para qué negarlo, pero tengo claro que ahora la prioridad es seguir recuperando sensaciones y mi mejor versión después de la lesión en Liga y Copa”, ha comentado en los medios oficiales del club verdiblanco.

En el choque ante el Real Madrid, Camarasa volvió vestirse de corto. No pisaba el césped desde su último partido con el Alavés, en julio de 2020. Desde mayo de 2018 no jugaba con el Betis. Para el mediocentro ético, “es una alegría volver a los terrenos de juego. Era lo que más deseaba tras todo el mal año que pasé. Apenas pude calentar y me llamó el míster para salir. No me lo esperaba tan rápido, pero lo deseaba tanto que no pensé más allá”.