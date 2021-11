Ocampos: “Queremos dar el paso e intentar terminar ganando LaLiga”

La ambición es imparable en el Sevilla. Tras luchar hasta el final de la pasada temporada en los primeros puestos, los de Lopetegui, tras trece jornadas, están a un punto del líder con un partido menos. Tras la contundente victoria en el derbi, el optimismo ha vuelto a Nervión y las ganas de ganar títulos se han instalado en la plantilla.

Como ejemplo, las palabras de Lucas Ocampos en los medios oficiales del club. “Este equipo tiene su ambición. Tiene sus ganas de dar ese paso. Este equipo trabaja para eso. Tenemos ganas de poder al fin dar ese pasito que le falta dar al Sevilla. Intentar terminar ahí arriba, primeros de la Liga, es el sueño de todos. Pero no tenemos que hablar antes de tiempo. Tenemos que ir paso a paso”, ha comentado.

Por otro lado, Ocampos se ha referido su momento de forma. "No hay que ser un genio para darse cuenta de que subí un poco mi nivel, que me siento mejor y que por suerte voy dejando atrás sensaciones feas que tuve en lo físico y también en lo psicológico. Las cosas van saliendo mejor y, aunque no se vea, hay mucho trabajo detrás y lesiones que no me dejaron estar en mi mejor momento. Sigo trabajando con molestias en el tobillo, que van a estar ahí, pero por suerte la pelota volvió a entrar y esperamos seguir así”, ha explicado el jugador sevillista.