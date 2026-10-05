Manu Fajardo, en Onda Cero: "¿Renovar a Pellegrini? No está sobre la mesa"

Manu Fajardo se ha pronunciado sobre la situación de Manuel Pellegrini, que acaba contrato en el Betis en junio de 2026. "Es pronto. Recién inició la competición. Al igual que Manuel, también hay jugadores de la entidad que finaliza contrato en 2027 y ahora mismo el foco no está puesto en esas situaciones. Vamos a ver cómo tranquilamente cómo avanza la temporada, pero a día de hoy no está encima de la mesa llevar a cabo ninguna renovación. Ya dijo Manuel que tampoco ahora era una prioridad esa situación. Estamos muy contentos con su trabajo", ha afirmado.

El director deportivo verdiblanco se ha referido, además, a la explosión de Troy Parrott, que ha anotado cuatro goles en el último parón de selecciones. "Es un motivo de satifacción ver el nivel al que se encuentra Troy. Lo ha demostrado con Irlanda. Hizo un gol de bella factura que no es fácil de ver en el fútbol de élite", ha indicado Fajardo, que también se ha referido a lo que le viene al Betis en Champions League: "La victoria en Lille fue muy importante. Dota de confianza. Hay muchas ganas de afrontar el próximo partido en casa".