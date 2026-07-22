Real Betis, Selección Española

Fabián Ruiz: "Espero algún día volver al Betis"

Durante la jornada de ayer, Fabián Ruiz y Pablo Páez Gavira, 'Gavi', volvieron a sentir el cariño incondicional de sus paisanos. El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca homenajeó a los dos campeones con un ritual ya emblemático: ambos se sometieron a la báscula para recibir su peso exacto en tomates. Un premio que no es baladí en la localidad, donde este producto, el famoso 'bombón colorao', es el mayor emblema y orgullo del pueblo.

Onda Cero Sevilla

Sevilla |

Los jugadores de la selección española Gavi (4i) y Fabián (3d), durante el homenaje que han recibido este martes en la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca. EFE/ Raúl Caro
Fabían: "Espero algún día volver al Betis" | Agencia EFE

Fabián Ruiz, centrocampista del PSG, atendió a los medios allí presentes y no dudó en guiñarle un ojo al club verdiblanco: "Ojalá vuelva algún día al Betis, sería un sueño para mí". El futbolista palaciego también fue cuestionado por la posible llegada de Dani Ceballos al Benito Villamarín: "No he hablado con él, pero espero que la operación se concrete y pueda regresar". Por último, al ser preguntados sobre los altercados protagonizados por la selección argentina tras la final y si la FIFA debería sancionar a los futbolistas y al cuerpo técnico implicados, ambos jugadores prefirieron quitarle hierro al asunto y responder negativamente.

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