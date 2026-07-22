Fabián Ruiz: "Espero algún día volver al Betis"

Fabián Ruiz, centrocampista del PSG, atendió a los medios allí presentes y no dudó en guiñarle un ojo al club verdiblanco: "Ojalá vuelva algún día al Betis, sería un sueño para mí". El futbolista palaciego también fue cuestionado por la posible llegada de Dani Ceballos al Benito Villamarín: "No he hablado con él, pero espero que la operación se concrete y pueda regresar". Por último, al ser preguntados sobre los altercados protagonizados por la selección argentina tras la final y si la FIFA debería sancionar a los futbolistas y al cuerpo técnico implicados, ambos jugadores prefirieron quitarle hierro al asunto y responder negativamente.