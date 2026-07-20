Cedido por el Villarreal

Diego Conde ya es nuevo portero del Betis

El Betis ha oficializado este lunes la cesión por un año del guardameta Diego Conde, quien llega desde el Villarreal tras la salida al Andorra de Pau López y con una opción de compra.

Onda Cero Sevilla | EFE

Sevilla |

Diego Conde, nuevo portero del Real Betis.
Diego Conde, nuevo portero del Real Betis. | Agencia EFE

Diego Conde, de 27 años y con contrato hasta 2029, ha pasado el preceptivo reconocimiento médico y se incorporará de inmediato en Sevilla al trabajo del plantel que dirige el chileno Manuel Pellegrini.

El cancerbero madrileño, formado en la cantera del Atlético de Madrid, debutó con el Getafe en Primera en la temporada 2021/22 pero se destapó en las filas del Leganés en Segunda, en la campaña 23/24, cuando ganó el Trofeo Zamora de la categoría y fue traspasado a cambio de 4 millones de euros.

En sus dos temporadas en el club castellonense, Diego Conde ha disputado 23 partidos oficiales, en los que ha encajado 33 goles, ha dado una asistencia y ha recibido dos tarjetas amarillas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid