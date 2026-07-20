Diego Conde ya es nuevo portero del Betis

Diego Conde, de 27 años y con contrato hasta 2029, ha pasado el preceptivo reconocimiento médico y se incorporará de inmediato en Sevilla al trabajo del plantel que dirige el chileno Manuel Pellegrini.

El cancerbero madrileño, formado en la cantera del Atlético de Madrid, debutó con el Getafe en Primera en la temporada 2021/22 pero se destapó en las filas del Leganés en Segunda, en la campaña 23/24, cuando ganó el Trofeo Zamora de la categoría y fue traspasado a cambio de 4 millones de euros.

En sus dos temporadas en el club castellonense, Diego Conde ha disputado 23 partidos oficiales, en los que ha encajado 33 goles, ha dado una asistencia y ha recibido dos tarjetas amarillas.