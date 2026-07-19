Julio Díaz reforzará el lateral izquierdo del Sevilla

Fuentes de la operación informaron a EFE de que Díaz, de 21 años y bajo contrato en el Atlético hasta junio de 2028, ha preferido fichar por el Sevilla antes que hacerlo con el Levante, con el que habría negociado las pasadas semanas y tenía un principio de acuerdo.

Madrileño de San Fernando de Henares, este futbolista formado desde niño en el Atlético y que también se puede desempeñar como extremo, cuenta con una treintena de partidos internacionales con los distintos escalafones inferiores de la selección nacional y disputó la pasada temporada cuatro partidos de Primera división, entre ellos el que su equipo jugó en el Sánchez Pizjuán.