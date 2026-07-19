DEL ATLÉTICO MADRILEÑO

Julio Díaz reforzará el lateral izquierdo del Sevilla

El Sevilla y el Atlético de Madrid negocian el traspaso del lateral izquierdo Julio Díaz, por quien el club colchonero no recibirá compensación económica pero conservará la mitad de sus derechos y que firmará un contrato para las cuatro próximas temporadas con el conjunto hispalense.

Onda Cero Sevilla | EFE

Madrid |

Julio Díaz lucha por un balón con Haissem Hassan.
Julio Díaz lucha por un balón con Haissem Hassan. | Agencia EFE

Fuentes de la operación informaron a EFE de que Díaz, de 21 años y bajo contrato en el Atlético hasta junio de 2028, ha preferido fichar por el Sevilla antes que hacerlo con el Levante, con el que habría negociado las pasadas semanas y tenía un principio de acuerdo.

Madrileño de San Fernando de Henares, este futbolista formado desde niño en el Atlético y que también se puede desempeñar como extremo, cuenta con una treintena de partidos internacionales con los distintos escalafones inferiores de la selección nacional y disputó la pasada temporada cuatro partidos de Primera división, entre ellos el que su equipo jugó en el Sánchez Pizjuán.

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