El CB Sevilla Femenino revoluciona su plantilla en su segundo año de Challenge

El camino para el conjunto sevillano comenzará el próximo 3 de octubre con el inicio de la competición liguera, aunque el estreno ante su afición en el Pabellón de San Pablo tendrá que esperar hasta la segunda jornada, el 10 de octubre. El gran objetivo de la temporada, los playoffs, se disputará entre el 1 y el 8 de mayo, mientras que la emocionante Final Four por el ascenso quedará reservada para los días 15 y 16 de ese mismo mes.

Renovación total en el Club Baloncesto Sevilla Femenino. Aunque el entorno apunta a lo más alto, su director deportivo, José Alberto Pesquera, prefiere mantener los pies en la tierra al hablar de los objetivos para esta temporada: "Nosotros aspiramos a mantener la categoría y, a partir de ahí, lo que venga. Si jugamos el playoff, bien; y si subimos, muchísimo mejor".

Desde la dirección deportiva quieren dejar claro que la profunda remodelación de la plantilla no se debe a un descarte masivo de jugadoras. De hecho, según explica el propio Pesquera, "le ofrecimos la renovación a ocho jugadoras - nueve contando a Conchi Satorre, que se lesionó el cruzado -. Algunas se han marchado por motivos económicos y otras por estudios, trabajo o proyectos personales".

Asimismo, el director deportivo insiste en que la prioridad absoluta del club será dar protagonismo a la cantera, independientemente de las incorporaciones que puedan llegar.

Estos son algunos de los fichajes más relevantes de esta temporada:

Emilia Tenbrock:

Ala-Pívot

Proveniente de la NCAA la liga de universidades Norteamericana.

Johanna Klug:

Pívot.

Proveniente Hume City Broncos

Teya Sidberry

Ala-Pívot

Proveniente de la NCAA

Inés Giménez

Alero

Proveniente Zamora Basket femenino

Anna Prim

Base

Proveniente Valencia Basket

Angena Belloso

Escolta

Proveniente NCAA

Marita Davydova

Pívot

Proveniente La Salle Melilla

Alba Orois

Base

Proveniente Unicaja Málaga

Aina Martín

Escolta

Proveniente Zamora Basket

Linda Van Schaik

Alero

Proveniente Bosonit Unibasket