COMO DIRECTOR DEPORTIVO

El Betis renueva a Manu Fajardo hasta 2030

El Betis ha anunciado la renovación de su director deportivo, Manu Fajardo, hasta 2030. Tras incorporarse al Betis en 2023 como secretario técnico, fue nombrado para su cargo actual al año siguiente como sustituto de Ramón Planes.

José Manuel Jiménez

Sevilla |

José Manuel Jiménez y Carlos Hidalgo entrevistan a Manu Fajardo y Ramón Alarcón.
José Manuel Jiménez y Carlos Hidalgo entrevistan a Manu Fajardo y Ramón Alarcón. | Onda Cero Sevilla

"En este periodo, el club ha conseguido objetivos deportivos importantes como la disputa de la final de la Conference League en 2025 o la reciente clasificación para la Champions League", resalta el Betis de Manu Fajardo, quien se ha mostrado "muy feliz, ilusionado y responsabilizado".

Por su parte, el presidente del Betis, Ángel Haro, destacó la profesionalidad del director deportivo, a quien definió como "un trabajador infatigable y bético".

"Estamos muy contentos porque no solo es buen profesional, sino que además siente los colores. Estamos encantados de estar con Manu, al menos hasta 2030, pero seguramente serán muchos más años", apunta Haro a los medios de la entidad.

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