El Betis renueva a Manu Fajardo hasta 2030

"En este periodo, el club ha conseguido objetivos deportivos importantes como la disputa de la final de la Conference League en 2025 o la reciente clasificación para la Champions League", resalta el Betis de Manu Fajardo, quien se ha mostrado "muy feliz, ilusionado y responsabilizado".

Por su parte, el presidente del Betis, Ángel Haro, destacó la profesionalidad del director deportivo, a quien definió como "un trabajador infatigable y bético".

"Estamos muy contentos porque no solo es buen profesional, sino que además siente los colores. Estamos encantados de estar con Manu, al menos hasta 2030, pero seguramente serán muchos más años", apunta Haro a los medios de la entidad.