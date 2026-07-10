Akor Adams a la espera del Venecia

Las negociaciones con el Venezia se encuentran en una fase crucial y totalmente abierta. De hecho, el director deportivo del club transalpino, Filippo Antonelli, ya se encuentra físicamente en Sevilla para acelerar la operación y cerrar el acuerdo en las próximas horas. El club de Nervión se mantiene firme en sus pretensiones económicas y exige 15 millones de euros por el traspaso del atacante, una cifra que dejaría una plusvalía notable en las arcas de la entidad. Por su parte, el jugador ya cuenta con un principio de acuerdo con el conjunto del Véneto para firmar un contrato a largo plazo.