Fallece José León expresidente del Real Betis Balompié

José León Gómez ha fallecido en la madrugada del viernes 10 de julio de 2026 a los 91 años de edad. Nacido en Dos Hermanas (Sevilla) el 26 de febrero de 1935, era un conocido empresario del sector aceitunero e industrial y ostentaba el título honorífico de ser el decano de los expresidentes vivos del Real Betis. Aunque la memoria colectiva suele asociar su figura a las etapas más recientes, la vinculación directiva de José

León con el club se remonta a finales de la década de los sesenta. Su andadura comenzó en la temporada 1967/68 bajo el mandato de Julio de la Puerta, ejerciendo las funciones de vicecontador. Tras la dimisión de este en febrero de 1969, asumió de forma interina la presidencia con apenas 34 años, demostrando una madurez que le mantendría ligado a las altas esferas del club durante las siguientes décadas.Posteriormente, actuó como el principal apoyo de José Núñez Naranjo y regresó con fuerza en 1979 junto a Juan Mauduit, consolidándose como el auténtico "hombre fuerte" de la gestión cotidiana e institucional de la entidad.