Betis y Sevilla, pendientes del duelo entre sus internacionales en cuartos

Giovani Lo Celso (Real Betis): El mediocentro argentino, que no sumó minutos en la trabajada remontada de su selección frente a Egipto, buscará el pase a semifinales que obligaría el aplazamiento del Valencia-Betis.

Rubén Vargas y Djibril Sow (Sevilla FC): El conjunto suizo se ha convertido en la gran revelación tras alcanzar los cuartos de final 74 años después. El sevillista Rubén Vargas fue decisivo en los cuartos de final, al anotar el penalti decisivo que dejó fuera a la Colombia de "El Cucho" Hernández. Si Suiza logra dar la sorpresa, el estreno del Sevilla en el Sánchez-Pizjuán ante el Rayo Vallecano sería pospuesto automáticamente.