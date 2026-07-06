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Arouna Sangante "Loïc Badé fue el que me convenció para fichar por este club"

La nueva incorporación sevillista ha realizado una entrevista con los medios del club en la que ha expresado cuál cree que será su rol en el equipo y los diferentes motivos que le han traído hasta aquí.

Onda Cero Sevilla

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Arouna Sangante "Loïc Badé fue el que me convenció para fichar por este club"
Arouna Sangante "Loïc Badé fue el que me convenció para fichar por este club" | Sevilla FC

El joven central senegalés ha declarado a los medios oficiales que la figura de Loïc Badé fue el detonante para su llegada al conjunto de Nervión: "Fue él quien me motivó y me habló del club. Pude seguir su trayectoria aquí y me pareció muy interesante, especialmente su etapa en la Europa League; su mentalidad fue un factor clave".

Sangante, quien comenzó su carrera en el mediocampo antes de consolidarse como central en las categorías inferiores de Senegal y en la Ligue 1, se muestra ambicioso: "He decidido venir a España, y concretamente a Sevilla, para desarrollar una nueva cualidad que quiero añadir a mi repertorio".

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