Arouna Sangante "Loïc Badé fue el que me convenció para fichar por este club"

El joven central senegalés ha declarado a los medios oficiales que la figura de Loïc Badé fue el detonante para su llegada al conjunto de Nervión: "Fue él quien me motivó y me habló del club. Pude seguir su trayectoria aquí y me pareció muy interesante, especialmente su etapa en la Europa League; su mentalidad fue un factor clave".

Sangante, quien comenzó su carrera en el mediocampo antes de consolidarse como central en las categorías inferiores de Senegal y en la Ligue 1, se muestra ambicioso: "He decidido venir a España, y concretamente a Sevilla, para desarrollar una nueva cualidad que quiero añadir a mi repertorio".