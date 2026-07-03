Así será la pretemporada del Sevilla FC

El calendario de amistosos del conjunto hispalense es el siguiente:
Sábado 11 de julio, 21:00 h: Sevilla FC - Juventud de Torremolinos (Estadio Jesús Navas).
Domingo 19 de julio, 16:00 h: KS Cracovia - Sevilla FC (Estadio Mariscal Józef Piłsudski).
Jueves 23 de julio, 21:00 h: Córdoba CF - Sevilla FC (Estadio Nuevo Arcángel).
Domingo 26 de julio, 21:00 h: Sevilla FC - AD Ceuta (Estadio Jesús Navas).
Viernes 31 de julio, 19:00 h: NEC Nimega - Sevilla FC (Goffertstadion).
Domingo 2 de agosto, 14:30 h: FC Utrecht - Sevilla FC (Estadio Galgenwaard).
Sábado 8 de agosto, 15:30 h: Bayer Leverkusen - Sevilla FC (BayArena).
Todos los encuentros se podrán seguir a través de los medios oficiales del club, salvo cambios de última hora, una circunstancia bastante habitual en el equipo de Nervión.