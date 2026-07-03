Así será la pretemporada del Sevilla FC

El calendario de amistosos del conjunto hispalense es el siguiente:

Sábado 11 de julio, 21:00 h: Sevilla FC - Juventud de Torremolinos (Estadio Jesús Navas).

Domingo 19 de julio, 16:00 h: KS Cracovia - Sevilla FC (Estadio Mariscal Józef Piłsudski).

Jueves 23 de julio, 21:00 h: Córdoba CF - Sevilla FC (Estadio Nuevo Arcángel).

Domingo 26 de julio, 21:00 h: Sevilla FC - AD Ceuta (Estadio Jesús Navas).

Viernes 31 de julio, 19:00 h: NEC Nimega - Sevilla FC (Goffertstadion).

Domingo 2 de agosto, 14:30 h: FC Utrecht - Sevilla FC (Estadio Galgenwaard).

Sábado 8 de agosto, 15:30 h: Bayer Leverkusen - Sevilla FC (BayArena).

Todos los encuentros se podrán seguir a través de los medios oficiales del club, salvo cambios de última hora, una circunstancia bastante habitual en el equipo de Nervión.