Sevilla FC

Así será la pretemporada del Sevilla FC

El Sevilla FC comienza mañana, 4 de julio, los reconocimientos médicos previos al inicio de la pretemporada. Los hombres de Luis García Plaza iniciarán el trabajo de campo este lunes, a la espera de la llegada de nuevos fichajes.

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Luis García Plaza habla con sus jugadores en la Ciudad Deportiva del Sevilla FC.
Luis García Plaza habla con sus jugadores en la Ciudad Deportiva del Sevilla FC. | Sevilla FC

El calendario de amistosos del conjunto hispalense es el siguiente:

Sábado 11 de julio, 21:00 h: Sevilla FC - Juventud de Torremolinos (Estadio Jesús Navas).

Domingo 19 de julio, 16:00 h: KS Cracovia - Sevilla FC (Estadio Mariscal Józef Piłsudski).

Jueves 23 de julio, 21:00 h: Córdoba CF - Sevilla FC (Estadio Nuevo Arcángel).

Domingo 26 de julio, 21:00 h: Sevilla FC - AD Ceuta (Estadio Jesús Navas).

Viernes 31 de julio, 19:00 h: NEC Nimega - Sevilla FC (Goffertstadion).

Domingo 2 de agosto, 14:30 h: FC Utrecht - Sevilla FC (Estadio Galgenwaard).

Sábado 8 de agosto, 15:30 h: Bayer Leverkusen - Sevilla FC (BayArena).

Todos los encuentros se podrán seguir a través de los medios oficiales del club, salvo cambios de última hora, una circunstancia bastante habitual en el equipo de Nervión.

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