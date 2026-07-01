Sevilla y Betis se volverán a ver las caras en noviembre

LaLiga ha desvelado el calendario oficial para la temporada 2026/2027, que arrancará el próximo domingo 16 de agosto. A ambos conjuntos les espera un inicio de competición frenético: el Sevilla FC recibirá en la primera jornada al Rayo Vallecano, mientras que el Real Betis se estrenará a domicilio frente al Valencia en Mestalla.

¿Cuándo se disputarán los derbis?

Ida (Jornada 13): 22 de noviembre, en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Vuelta (Jornada 23): 7 de febrero, en el Estadio de La Cartuja.

¿Cuándo visitarán Sevilla los gigantes (Real Madrid y FC Barcelona)?

Sevilla FC: Recibirá al FC Barcelona en la jornada 7 (20 de septiembre) y al Real Madrid en la jornada 25 (21 de febrero).

Real Betis: Recibirá al Real Madrid en la jornada 4 (6 de septiembre) y al FC Barcelona en la jornada 9 (18 de octubre).

Un inicio de campeonato exigente

El comienzo de temporada presenta retos de dificultad similar para ambos equipos. Estos son sus primeros cinco compromisos ligueros:

Sevilla FC:

Rayo Vallecano (Casa)

Athletic Club (Fuera)

Atlético de Madrid (Casa)

Espanyol (Fuera)

Valencia (Casa)

Real Betis:

Valencia (Fuera)

Real Sociedad (Casa)

Levante (Fuera)

Real Madrid (Casa)

Villarreal (Fuera)