Calendario de Liga

Sevilla y Betis se volverán a ver las caras en noviembre

Ya conocemos las fechas marcadas en rojo para los aficionados hispalenses. El primer derbi se disputará en Nervión durante la jornada 13, mientras que el encuentro de vuelta tendrá lugar en La Cartuja en la jornada 23.

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Betis y Sevilla firman tablas en un competido derbi
Betis y Sevilla firman tablas en un competido derbi | Agencia EFE

LaLiga ha desvelado el calendario oficial para la temporada 2026/2027, que arrancará el próximo domingo 16 de agosto. A ambos conjuntos les espera un inicio de competición frenético: el Sevilla FC recibirá en la primera jornada al Rayo Vallecano, mientras que el Real Betis se estrenará a domicilio frente al Valencia en Mestalla.

¿Cuándo se disputarán los derbis?

Ida (Jornada 13): 22 de noviembre, en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Vuelta (Jornada 23): 7 de febrero, en el Estadio de La Cartuja.

¿Cuándo visitarán Sevilla los gigantes (Real Madrid y FC Barcelona)?

Sevilla FC: Recibirá al FC Barcelona en la jornada 7 (20 de septiembre) y al Real Madrid en la jornada 25 (21 de febrero).

Real Betis: Recibirá al Real Madrid en la jornada 4 (6 de septiembre) y al FC Barcelona en la jornada 9 (18 de octubre).

Un inicio de campeonato exigente

El comienzo de temporada presenta retos de dificultad similar para ambos equipos. Estos son sus primeros cinco compromisos ligueros:

Sevilla FC:

Rayo Vallecano (Casa)

Athletic Club (Fuera)

Atlético de Madrid (Casa)

Espanyol (Fuera)

Valencia (Casa)

Real Betis:

Valencia (Fuera)

Real Sociedad (Casa)

Levante (Fuera)

Real Madrid (Casa)

Villarreal (Fuera)

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