PADECE CÁNCER DE COLON

El mensaje de ánimo de De la Fuente a Caparrós

Luis de la Fuente, seleccionador español, mandó este viernes un mensaje de ánimo a su “amigo” Joaquín Caparrós, después de conocerse que el entrenador sevillano ha sido diagnosticado de un cáncer de colon, y trasladó su pésame al francés Didier Deschamps, seleccionador de Francia, por el fallecimiento de su madre.

Onda Cero Sevilla | EFE

Sevilla |

Joaquín Caparrós
Joaquín Caparrós | sevillafc.es

“Quería aprovechar para mandar el pésame a Didier Deschamps por el fallecimiento de su madre y también dar ánimo a Joaquín Caparrós, mi amigo, que hoy hemos conocido que está enfermo. Un abrazo enorme a ambos”, declaró en rueda de prensa tras la victoria de España frente a Uruguay (0-1) en la última jornada del Grupo H.

Caparrós, de 70 años y presidente de honor del Sevilla, ya recibe tratamiento contra la enfermedad, según informó el club andaluz, que le transmitió públicamente todo su “apoyo y cariño”.

El técnico de Utrera ya superó una leucemia crónica que le fue diagnosticada en abril de 2019 y que no le impidió continuar entonces con su actividad profesional en los banquillos.

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