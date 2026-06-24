18 MILLONES MÁS VARIABLES

Betis y Sporting de Portugal acuerdan el traspaso de Altimira

El Real Betis y el Sporting Clube de Portugal han acordado este miércoles del centrocampista Sergi Altimira a la entidad lisboeta, que abonará 18 millones de euros de fijos más otra cantidad variable dependiendo de objetivos colectivos e individuales, según han informado a EFE fuentes de la operación.

Onda Cero Sevilla

EFE |

Sergi Altimira, en un partido con el Betis.
Sergi Altimira, en un partido con el Betis. | Agencia EFE

Altimira, mediocentro de 24 años y con contrato con el Betis hasta junio de 2029, firmará un contrato por cinco temporadas con el Sporting, similar al que le ofrecía el RB Leipzig alemán que, aunque era la primera opción para el futbolista catalán, no satisfizo las pretensiones verdiblancas.

El jugador de Cardedeu, formado en la cantera del Barcelona, jugó dos temporadas en el Sabadell antes de firmar por el Getafe como agente libre en el verano de 2023, pero no llegó a debutar en el conjunto azulón, ya que el Betis abonó los dos millones de euros de su cláusula de rescisión antes de que comenzase la campaña 23/24.

En sus tres temporadas en el Betis, Sergi Altimira se ha convertido en un fijo de la rotación del entrenador chileno Manuel Pellegrini, quien lo ha alineado en 109 encuentros oficiales en los que ha marcado cinco goles y ha repartido cuatro asistencias.

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