Ceballos deja el Madrid con el Betis en el horizonte

El Real Madrid ha anunciado oficialmente la marcha, de mutuo acuerdo, del centrocampista Dani Ceballos, que ha permanecido en la entidad blanca desde el verano del 2017, cuando llegó procedente del Betis.

"El Real Madrid y Dani Ceballos han decidido, de mutuo acuerdo, poner fin a su etapa como jugador de nuestro club. Dani Ceballos ha sido jugador del Real Madrid desde 2017, en una de las etapas más exitosas de nuestra historia", recuerda en su nota la entidad que preside Florentino Pérez.

El club recuerda que "durante las siete temporadas que ha formado parte del primer equipo, ha jugado 215 partidos y ha ganado 16 títulos: 3 Copas de Europa, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 2 Ligas de España, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España".

"El Real Madrid le agradece a Dani Ceballos su compromiso y su trabajo en todo este tiempo que ha defendido nuestra camiseta, y le desea a él y a toda su familia mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas. El Real Madrid es y será siempre su casa", concluye el comunicado del Real Madrid.

A partir de ahora, el centrocampista, al que le restaba todavía un año de contrato con el Real Madrid, podrá firmar libre con cualquier entidad.