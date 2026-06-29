CENTROCAMPISTA URUGUAYO

Acuerdo Betis-Fluminense por Facundo Bernal

El Betis y el Fluminense brasileño han cerrado el traspaso del centrocampista uruguayo Facundo Bernal, que aún debe acordar los términos de su contrato, a cambio de unos nueve millones de euros, según informan diversos medios brasileños y confirmaron a EFE fuentes de la operación.

Onda Cero Sevilla | EFE

Sevilla |

Facundo Bernal, durante un partido, con compañeros del Fluminense.
Facundo Bernal, durante un partido, con compañeros del Fluminense. | Agencia EFE

Facundo Bernal, mediocentro montevideano de 22 años, tiene contrato con el Fluminense hasta junio de 2028 y negocia en estos momentos con el Betis una vinculación para las cuatro o cinco próximas temporadas, aunque el equipo brasileño mantendrá un porcentaje de sus derechos.

El centrocampista uruguayo, internacional absoluto con Uruguay pero no convocado por el argentino Marcelo Bielsa para el Mundial 2026, se formó en las divisiones inferiores de Defensor y fue traspasado en 2024 al Fluminense, con el que ha disputado más de un centenar de encuentros oficiales.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid