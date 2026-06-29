Acuerdo Betis-Fluminense por Facundo Bernal

Facundo Bernal, mediocentro montevideano de 22 años, tiene contrato con el Fluminense hasta junio de 2028 y negocia en estos momentos con el Betis una vinculación para las cuatro o cinco próximas temporadas, aunque el equipo brasileño mantendrá un porcentaje de sus derechos.

El centrocampista uruguayo, internacional absoluto con Uruguay pero no convocado por el argentino Marcelo Bielsa para el Mundial 2026, se formó en las divisiones inferiores de Defensor y fue traspasado en 2024 al Fluminense, con el que ha disputado más de un centenar de encuentros oficiales.