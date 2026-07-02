Ángel Ortiz, a punto para disputar la Champions

Con la mirada puesta en la nueva temporada 26-27, Ángel Ortiz ha regresado a la Ciudad Deportiva Luis del Sol con el objetivo de consolidarse tras una campaña pasada marcada por una lesión muscular. El jugador del Real Betis Balompié ha destacado que se encuentra "al 100%" después de unas semanas de verano intensas de recuperación y trabajo preparatorio.

Ortiz, quien no dudó en recortar sus vacaciones para unirse al grupo una semana antes de lo previsto junto al cuerpo médico, encara este nuevo curso con especial ilusión. El equipo, que vuelve a disputar la Champions League tras dos décadas de ausencia, afronta el desafío como una oportunidad única.

Para el futbolista, jugar la máxima competición europea con el Real Betis supone un orgullo especial: "Es el equipo de mi vida, con el que he hecho toda mi carrera, pues la verdad que muy feliz y con ganas de seguir afrontando retos". Además, el jugador enfatizó la importancia vital de una buena pretemporada para prevenir lesiones y garantizar un rendimiento óptimo durante la exigente temporada que tienen por delante.