Akor Adams a punto de partir a Italia

Los agentes de Akor Adams, de 26 años e internacional absoluto en quince ocasiones, recibieron permiso del Sevilla para negociar con el Venecia las condiciones del contrato que los uniría hasta junio de 2030 en el caso de que ambos clubes se pusiesen de acuerdo en los términos de la compraventa.

El ariete africano, vinculado al Sevilla para las tres próximas campañas, llegó en enero de 2025 procedente del Montpellier francés a cambio de 5 millones, pero apenas si jugó en esa primera media campaña debido a una sucesión de lesiones y se destapó la temporada pasada, en la que anotó diez goles y repartió cuatro asistencias.