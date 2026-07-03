Real Betis

Así será la pretemporada del Real Betis Balompié

Para el conjunto de Heliópolis, la pretemporada arranca el 7 de julio con los primeros entrenamientos y los reconocimientos médicos. A la espera de nuevas incorporaciones.

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Manuel Pellegrini revisa sus anotaciones en el entrenamiento.
Manuel Pellegrini revisa sus anotaciones en el entrenamiento. | Agencia EFE

Estos son los primeros partidos de preparación para este 'Euro Betis':

Miércoles 22 de julio, 20:30 h: Granada CF - Real Betis (Estadio Nuevo Colombino).

Sábado 25 de julio, 20:00 h: Real Betis - Olympique de Lyon (Estadio Nuevo Los Cármenes).

Miércoles 29 de julio, 20:00 h: Arsenal FC - Real Betis (Estadio Municipal de La Línea de la Concepción).

Miércoles 5 de agosto, 20:30 h: Real Betis - AFC Bournemouth (Aviva Stadium, Dublín).

Sábado 8 de agosto, 20:30 h: Rival por confirmar (La Cartuja).

Todos los encuentros se podrán seguir a través de los medios oficiales del club.

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