El Betis se vuelca con 'Cucho' Hernández tras su cruel eliminación en el Mundial

El Real Betis Balompié ha reaccionado con rapidez para proteger y arropar a uno de sus futbolistas en el momento más amargo de su carrera internacional. Tras la dolorosa eliminación de Colombia ante Suiza en los octavos de final del Mundial, la entidad verdiblanca ha enviado un emotivo mensaje de aliento a su delantero, Juan Camilo 'Cucho' Hernández, quien erró uno de los lanzamientos en la decisiva tanda de penaltis ante Suiza. "Contigo siempre, Cucho", sentenció el club en sus canales oficiales.

El punta cafetero inició el encuentro desde el banquillo e ingresó al terreno de juego en el minuto 82 en sustitución de Luis Suárez, buscando revolucionar el ataque en el tramo final. Sin embargo, la paridad se mantuvo hasta unos lanzamientos desde los once metros que resultaron fatídicos para los sudamericanos. El guardameta helvético Gregor Kobel adivinó las intenciones del atacante bético deteniendo su disparo, y el destino quiso que el gol de la clasificación suiza lo firmara, precisamente, el delantero del Sevilla FC, Rubén Vargas.

A pesar del golpe, el Betis no tardó en mostrar públicamente su orgullo por el papel de su jugador en la cita mundialista: "Se acaba el sueño mundialista para Cucho y Colombia. Orgullosos del camino y el trabajo realizado para llegar hasta aquí. Contigo siempre, Cucho", rezaba el texto compartido por la entidad, priorizando el refuerzo anímico de su activo de cara al regreso a la disciplina de club. Así mismo, el club también aprovechó para felicitar al jugador Giovani Lo Celso por su pase a cuartos de final ante Egipto.