El Cajasol Sevilla Club de balonmano Proin presenta su campaña de abonos para el histórico debut en la Liga ASOBAL

La directiva ha diseñado una política de precios accesibles para asegurar el respaldo de la afición en el pabellón de Amate. Los abonos de adulto oscilarán entre los 300 € de la zona VIP (ubicada a pie de pista) y los 90 € en los fondos, situados detrás de las porterías. Además, el club apuesta fuertemente por el público familiar y juvenil: los niños menores de 5 años entrarán gratis y los jóvenes menores de 18 años disfrutarán de un descuento aproximado del 30% respecto a la tarifa general.

En el plano deportivo, la fecha marcada en el calendario es el próximo 11 de septiembre. Ese día se disputará el primer encuentro en Amate, una fecha que podría convertirse en el gran partido inaugural de la competición si la liga ratifica finalmente a Sevilla como sede de la jornada de apertura.

Con el objetivo de facilitar la asistencia de los aficionados, el club ha anunciado su intención de fijar todos sus partidos como local en una franja horaria muy definida, que irá desde las 18:00 hasta las 20:30 horas.

El presidente de la entidad, Juan Ramón Jordán, ha compartido sus impresiones ante los medios del club, mostrándose "muy optimista" ante este ilusionante e histórico reto en la máxima categoría del balonmano español.