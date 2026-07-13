Al gato y al ratón entre el Betis y Dani Ceballos

El exfutbolista del Real Madrid sigue a la espera de firmar por el Real Betis. Aunque al principio se especulaba con un obstáculo económico, su propio entorno lo ha desmentido. Ahora las dudas se centran en su estado físico, debido a la cantidad ínfima de minutos que disputó con el conjunto merengue. Pese a que el futbolista se está machacando en el gimnasio y entrenando con otros profesionales, la directiva heliopolitana recela de su falta de rodaje de cara a una temporada que se prevé histórica para el club.