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Al gato y al ratón entre el Betis y Dani Ceballos

El joven excanterano del Real Betis desea regresar y así lo ha manifestado en multitud de ocasiones; sin embargo, las negociaciones no están avanzando como ambas partes desearían. El utrerano llegó a la estación de Santa Justa el viernes por la tarde y, aunque fue cuestionado por su futuro, prefirió no profundizar en el tema. "Lo único que me preocupa es el nacimiento de mis dos niñas, a las que les queda muy poquito tiempo", declaró Dani Ceballos a su llegada a Sevilla.

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Al gato y al ratón entre el Betis y Dani Ceballos
Al gato y al ratón entre el Betis y Dani Ceballos | Muchodeporte

El exfutbolista del Real Madrid sigue a la espera de firmar por el Real Betis. Aunque al principio se especulaba con un obstáculo económico, su propio entorno lo ha desmentido. Ahora las dudas se centran en su estado físico, debido a la cantidad ínfima de minutos que disputó con el conjunto merengue. Pese a que el futbolista se está machacando en el gimnasio y entrenando con otros profesionales, la directiva heliopolitana recela de su falta de rodaje de cara a una temporada que se prevé histórica para el club.

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