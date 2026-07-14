El Sevilla Fútbol Club presenta las nuevas equipaciones para la temporada 26/27

El Sevilla Fútbol Club, inmerso en multitud de polémicas, ha presentado entre ayer y hoy las que serán sus nuevas equipaciones para esta temporada, en blanco y rojo respectivamente, como viene siendo habitual.

La primera camiseta sigue siendo completamente blanca, muy parecida a la de la campaña anterior. Como novedad, incorpora unos ribetes dorados en las mangas, el cuello y las calzonas.

La segunda es, sin duda, la más favorecida. Al recuperar el logotipo "retro" de Adidas, la camiseta visitante luce detalles en negro, al igual que el escudo, que pierde su color original. Esto le aporta una gran personalidad a la prenda, algo que marcas anteriores como Nike no habían logrado conseguir.