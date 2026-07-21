Los Palacios recibe a los campeones del mundo Fabián Ruiz y Gavi con kilos de tomates como "prima"

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, los campeones llegarán a la casa consistorial a las 19.30 horas por la Plaza de Andalucía, acompañados de sus familiares y del también campeón del mundo palaciego, Jesús Navas.

Seguidamente, tras saludar a la corporación municipal y a los presidentes de cooperativas, firmarán el libro de honores en el Salón de Plenos. Tras ello, sobre las 20.20 se pesará a ambos futbolistas para averiguar los kilos de tomate que se les otorgará a cada uno como "prima" por el triunfo conseguido, conocida en Los Palacios como "bombón colorao".

Tras la ceremonia oficial con representantes políticos, patrocinadores y los clubes de fútbol de Los Palacios (La Liara, Mosqueo, Los Palacios, La Unión, Maribáñez, Femenino La Unión y Escuela de Fútbol), Gavi y Fabián verán el modelo del monumento que el Ayuntamiento instalará en la Avenida Juan José Vaquero, como homenaje a los tres campeones palaciegos.

Asimismo, sobre las 21.00 horas ambos jugadores se dirigirán a sus vecinos desde el balcón del ayuntamiento, abandonando la sede de la administración local a las 21.30 horas.

El alcalde de Los Palacios, Juan Manuel Valle, ha destacado que espera mucha afluencia de público al tratarse de dos jugadores "muy queridos", y que han conseguido elevar la imagen de la localidad a un lugar que "pocas pueden presumir". "Ningún municipio puede presumir de tener tres campeones del mundo".

Además, los dos campos de fútbol de Los Palacios recibirán los nombres de "Fabián Ruíz" y "Pablo Páez Gavira 'Gavi'", de la misma manera que el Complejo Deportivo Jesús Navas recibió el nombre del exfutbolista sevillista en 2006.



